Полицейские пресекли беспорядки в южной части Казахстана
В данный момент ситуация в городе Кызылорда спокойная, внутренние войска контролируют обстановку.
Массовые беспорядки в Казахстане. Фото © t.me / NEXTA Live
В ночь на 6 января в городе Кызылорда в южной части Казахстана протестующие пытались устроить беспорядки, однако сотрудники полиции сумели пресечь мародёрство и погромы. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан".
В данный момент ситуация спокойная, внутренние войска контролируют обстановку, полицейские патрулируют улицы. В связи с массовыми протестами крупные торговые центры были закрыты, движение общественного транспорта в городе ограничено.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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