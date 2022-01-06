В Алма-Ате протестующие захватили телеканалы "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК
Во время нападения лёгкие травмы получил один из сотрудников канала "Казахстан". На месте работают экстренные службы. Понадобилась даже помощь пожарных.
Протесты в Казахстане. Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov
В Алма-Ате мародёры на фоне охвативших страну масштабных протестов захватили пять телеканалов: "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК. Они повредили дорогую аппаратуру, украли видеокамеры, в ходе нападения пострадал один сотрудник, сообщает телеграм-канал "Спутник Казахстан".
"Во время нападения пострадал один сотрудник канала "Казахстан". Он получил лёгкие травмы", — говорится в сообщении.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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