НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Алма-Ате протестующие захватили телеканалы "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК

Во время нападения лёгкие травмы получил один из сотрудников канала "Казахстан". На месте работают экстренные службы. Понадобилась даже помощь пожарных.

6 января, 10:09
6826
<p>Протесты в Казахстане. Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov</p>

Протесты в Казахстане. Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

В Алма-Ате мародёры на фоне охвативших страну масштабных протестов захватили пять телеканалов: "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК. Они повредили дорогую аппаратуру, украли видеокамеры, в ходе нападения пострадал один сотрудник, сообщает телеграм-канал "Спутник Казахстан".

"Во время нападения пострадал один сотрудник канала "Казахстан". Он получил лёгкие травмы", — говорится в сообщении.

Во время массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек

Во время массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1