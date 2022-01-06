В Алма-Ате протестующие захватили телеканалы "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК

В Алма-Ате мародёры на фоне охвативших страну масштабных протестов захватили пять телеканалов: "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК. Они повредили дорогую аппаратуру, украли видеокамеры, в ходе нападения пострадал один сотрудник, сообщает телеграм-канал "Спутник Казахстан".