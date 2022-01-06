Российский турист привёз "омикрон" из Египта в Пермский край
Болезнь проходила в лёгкой форме. Мужчине даже удалось не заразить новым штаммом своих родных и близких.
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В Пермском крае выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
Заболевший гражданин прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Его анализы доставили в ФБУН "Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной" Роспотребнадзора, после чего подтвердился штамм "омикрон".
Путешественника доставили в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу, хотя болезнь проходила в лёгкой форме. Также были обследованы лица, с которыми заразившийся мог контактировать. Их анализы показали отрицательные результаты.
"Дальнейшее распространение вируса не произошло из-за проведения своевременных противоэпидемических мероприятий. Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществлялся сотрудниками органов внутренних дел", — добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее случай заражения "омикроном" выявили в Нижегородской области. 28-летняя пациентка могла подхватить коронавирус за пределами региона.
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