Священник рассказал, как правильно отпраздновать Рождественский сочельник

Священник, декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Постернак (отец Андрей) в беседе с Лайфом рассказал, как правильно подготовиться и отпраздновать Рождественский сочельник.

По словам отца Андрея, Рождество начинается уже с утра в сочельник, поэтому в храмах поют главные песнопения. Восхождение звезды является символическим началом праздника.

"В течение же дня соблюдается строгий пост до вечера, когда все отправляются на вечернюю службу, потом она переходит в литургию. И уже после неё праздник считается начавшимся. И те, кто отмечает сочельник, должны помнить, что это ещё и время приготовления к предстоящему празднику", — отметил священник.

Раньше считалось, что до первой звезды нужно держать строгий пост и вообще ничего не есть. Однако в наше время он соблюдается уже не так серьёзно, но сам по себе сохраняется, отметил отец Андрей. Он рассказал, что иногда делают сочиво — постное кушанье, приготовленное из зёрен пшеницы или риса с маком, но это уже не является обязательной частью. Также можно делать коливо — замоченные в меду зёрна пшеницы. А уже после ночной службы начинается так называемое разговение, когда можно есть любую еду.

"В отличие от Пасхи, на рождественском столе нет обязательных блюд, поэтому Рождество мы встречаем семейным застольем, и в какой-то степени сохраняется эта традиция. Надо постараться собраться со всеми близкими родственниками, бабушками, дедушками. Мне кажется, это было бы правильно", — заключил священнослужитель.