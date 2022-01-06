Путин поручил продумать поддержку тяжелобольных взрослых с помощью "Круга добра"

Правительство России подготовит ряд предложений по обеспечению тяжелобольных пациентов старше 18 лет лекарствами и медицинской помощью за счёт фонда "Круг добра". Соответствующее поручение кабмину дал президент Владимир Путин.

"Правительству РФ [поручено] представить предложения об обеспечении начиная с 2022 года в рамках деятельности фонда "Круг добра" больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких больных", — говорится на сайте Кремля.

Ранее Путин рассказал о помощи детям со спинальной мышечной атрофией. Глава государства отметил, что благодаря фонду "Круг добра" сейчас поддержку получает на порядок больше детей, чем раньше.

"Круг добра" — это фонд поддержки детей с хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Указ о его создании подписал президент Владимир Путин 5 января 2021 года. Работа фонда позволяет обеспечить тысячи детей необходимым лечением — в частности, осуществить закупки дорогостоящих препаратов, которые пока ещё не зарегистрированы в России.