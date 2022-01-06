Рогозин рассказал об усилении охраны на космодроме Байконур из-за протестов в Казахстане

И в городе, и на космодроме Байконур ситуация находится под контролем. Вооружённая охрана ключевых объектов была усилена, однако пока происшествий не было, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На Байконуре ночь без происшествий. Обстановка в городе и на объектах космодрома [находится] под контролем. Филиалы предприятий "Роскосмоса", правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме", — написал он в своём телеграм-канале.