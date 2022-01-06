Рогозин рассказал об усилении охраны на космодроме Байконур из-за протестов в Казахстане
По словам главы "Роскосмоса", ночь в городе прошла без происшествий, правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме.
Фото © Facebook / Dmitry Rogozin
И в городе, и на космодроме Байконур ситуация находится под контролем. Вооружённая охрана ключевых объектов была усилена, однако пока происшествий не было, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"На Байконуре ночь без происшествий. Обстановка в городе и на объектах космодрома [находится] под контролем. Филиалы предприятий "Роскосмоса", правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме", — написал он в своём телеграм-канале.
На фоне масштабных митингов, охвативших Казахстан, при администрации Байконура был создан оперативный штаб. Он контролирует ситуацию в городе, подчеркнул Рогозин.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков.
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