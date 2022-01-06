Появилось видео вылета российских миротворцев в охваченный беспорядками Казахстан
Самолёт Ил-76 с военными на борту покинул аэродром Чкаловский в Московской области. Свой контингент в республику также направили Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия.
Вылет миротворческих сил © LIFE
Появилось видео вылета миротворческих сил ОДКБ в Казахстан © Минобороны
Появились кадры вылета Коллективных миротворческих сил ОДКБ в охваченный массовыми беспорядками Казахстан. В их состав вошли подразделения Вооружённых сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
На видео несколько отрядов военных садятся в самолёт Ил-76. После того как погрузка была завершена, воздушное судно покинуло военный аэродром Чкаловский в Московской области.
Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Напомним, что на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков.
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