Появилось видео вылета российских миротворцев в охваченный беспорядками Казахстан

Появились кадры вылета Коллективных миротворческих сил ОДКБ в охваченный массовыми беспорядками Казахстан. В их состав вошли подразделения Вооружённых сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

На видео несколько отрядов военных садятся в самолёт Ил-76. После того как погрузка была завершена, воздушное судно покинуло военный аэродром Чкаловский в Московской области.