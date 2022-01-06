От России в состав миротворческих сил ОДКБ в Казахстане вошли воинские части ВДВ

Миротворческие подразделения ОДКБ уже приступили к выполнению задач в Казахстане. Об этом говорится в сообщении Секретариата организации, распространённом в четверг. От России в состав контингента вошли части ВДВ. Кроме того, в Казахстан были направлены миротворцы из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.