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От России в состав миротворческих сил ОДКБ в Казахстане вошли воинские части ВДВ

Передовые подразделения уже приступили к выполнению задач в охваченной беспорядками республике. Подкрепление прибудет в ближайшее время самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

6 января, 07:31
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Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Миротворческие подразделения ОДКБ уже приступили к выполнению задач в Казахстане. Об этом говорится в сообщении Секретариата организации, распространённом в четверг. От России в состав контингента вошли части ВДВ. Кроме того, в Казахстан были направлены миротворцы из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения её в правовое поле", — отмечает Секретариат ОДКБ.

Российская часть миротворческого контингента в настоящее время перебрасывается в Казахстан самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

"Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", — говорится в сообщении.

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Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Напомним, что на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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