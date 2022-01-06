В NHS рассказали, что пятна на коже лица, шеи и ушей могут быть симптомами рака

Эти пятна и шишки часто отличаются тёмным или коричневым цветом, порой сопровождаются зудом. Специалисты уточнили, что такое образование может оказаться базальноклеточной карциномой, которая сейчас является одной из самых распространённых форм онкологического заболевания. По словам экспертов, этот тип рака наиболее легко поддаётся лечению, так как лишь в пяти процентах случаев может распространяться на другие части тела.