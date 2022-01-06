В NHS рассказали, что пятна на коже лица, шеи и ушей могут быть симптомами рака
По словам специалистов, такие образования часто отличаются тёмным или коричневым цветом и сопровождаются зудом.
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Красные чешуйчатые пятна и шишки на коже в области шеи, лица и ушей могут быть симптомами рака, сообщает Национальная система здравоохранения Великобритании (NHS).
"Шишка медленно становится больше и может стать твёрдой, кровоточить или превратиться в болезненную язву", — рассказали Express в ведомстве.
Эти пятна и шишки часто отличаются тёмным или коричневым цветом, порой сопровождаются зудом. Специалисты уточнили, что такое образование может оказаться базальноклеточной карциномой, которая сейчас является одной из самых распространённых форм онкологического заболевания. По словам экспертов, этот тип рака наиболее легко поддаётся лечению, так как лишь в пяти процентах случаев может распространяться на другие части тела.
Ранее онколог Арсен Расулов назвал три главных правила профилактики рака. Врач считает, что их соблюдение посильно любому человеку. Одно из них — избегать солнечных лучей.
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