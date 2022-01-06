Лео Бокерия объяснил, почему у мужчин чаще возникают проблемы с сердцем

У мужчин чаще возникают проблемы с сердцем, так как организм женщины готов к большим физиологическим нагрузкам. Об этом рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

"Женщина лучше сбалансирована", — отметил специалист в интервью РИА "Новости".

По словам Бокерии, гормональная система женщин изначально подготовлена к тому, что им предстоят роды, поэтому они реже подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы.