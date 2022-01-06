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Лео Бокерия объяснил, почему у мужчин чаще возникают проблемы с сердцем

По словам академика, женский организм изначально готов к большим физиологическим нагрузкам.

6 января, 05:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У мужчин чаще возникают проблемы с сердцем, так как организм женщины готов к большим физиологическим нагрузкам. Об этом рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

"Женщина лучше сбалансирована", — отметил специалист в интервью РИА "Новости".

По словам Бокерии, гормональная система женщин изначально подготовлена к тому, что им предстоят роды, поэтому они реже подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Лео Бокерия предположил, где находится душа человека

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Ранее Лайф писал о том, что Лео Бокерия раскрыл, в каком возрасте наступает старость сердца. Он признал мифом утверждения о том, что добрые люди якобы чаще страдают сердечными болезнями.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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