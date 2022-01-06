Лео Бокерия объяснил, почему у мужчин чаще возникают проблемы с сердцем
По словам академика, женский организм изначально готов к большим физиологическим нагрузкам.
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У мужчин чаще возникают проблемы с сердцем, так как организм женщины готов к большим физиологическим нагрузкам. Об этом рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.
"Женщина лучше сбалансирована", — отметил специалист в интервью РИА "Новости".
По словам Бокерии, гормональная система женщин изначально подготовлена к тому, что им предстоят роды, поэтому они реже подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Ранее Лайф писал о том, что Лео Бокерия раскрыл, в каком возрасте наступает старость сердца. Он признал мифом утверждения о том, что добрые люди якобы чаще страдают сердечными болезнями.
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