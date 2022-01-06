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Доллар вырос до 77 рублей впервые с 21 апреля

Поднялся и курс евро, преодолев показатели минувшего августа.

6 января, 04:41

Фото © Pixabay

Стоимость доллара в ходе торгов на Мосбирже выросла до 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки. В последний раз эту отметку американская валюта переходила 21 апреля прошлого года.

По отношению к рублю вырос также и евро. Его стоимость поднялась выше 87 рублей, и это стало максимумом с 27 августа прошлого года.

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Вместе с тем, как сообщал Лайф, на фоне массовых протестов в Казахстане стоимость урана по всему миру выросла на 8%. Это связывают с тем, что республика производит примерно 40% мировых поставок этого металла.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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