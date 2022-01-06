Доллар вырос до 77 рублей впервые с 21 апреля

Стоимость доллара в ходе торгов на Мосбирже выросла до 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки. В последний раз эту отметку американская валюта переходила 21 апреля прошлого года.

По отношению к рублю вырос также и евро. Его стоимость поднялась выше 87 рублей, и это стало максимумом с 27 августа прошлого года.