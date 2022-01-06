Петербуржцы поздравили жителей других регионов через интерактивный экран на Дворцовой площади

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге появился интерактивный экран, через который горожане могут пообщаться с жителями двух десятков российских городов. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Трансляция видео идёт в режиме реального времени, при этом каждые 30 секунд Санкт-Петербург подключается к новому городу, среди которых Тюмень, Мурманск, Иркутск, Геленджик и другие. Передать привет жителям других регионов прямо с центральной площади города можно до конца новогодних каникул.

Одни петербуржцы удивляются современным технологиям, другие — узнают по ту сторону экрана родные края. Особенный восторг у горожан вызвало появление на экране Геленджика и, в частности, Чёрного моря. Самые креативные уже договорились с друзьями из других регионов в назначенное время встретиться и помахать друг другу рукой.