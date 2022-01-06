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Петербуржцы поздравили жителей других регионов через интерактивный экран на Дворцовой площади

Самые креативные договорились с иногородними друзьями в назначенное время встретиться и помахать друг другу рукой.

6 января, 04:18
<p>Фото © Газета <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-01-05/do-chego-tehnika-doshla-peterburzhtsy-pozdravlyayut-zhiteley-drugih-gorodov-cherez-videoekran-peterburgskogo-dnevnika" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

Фото © Газета "Петербургский дневник"

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге появился интерактивный экран, через который горожане могут пообщаться с жителями двух десятков российских городов. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Трансляция видео идёт в режиме реального времени, при этом каждые 30 секунд Санкт-Петербург подключается к новому городу, среди которых Тюмень, Мурманск, Иркутск, Геленджик и другие. Передать привет жителям других регионов прямо с центральной площади города можно до конца новогодних каникул.

В Петербурге за год может появиться 200 умных остановок

В Петербурге за год может появиться 200 умных остановок

Одни петербуржцы удивляются современным технологиям, другие — узнают по ту сторону экрана родные края. Особенный восторг у горожан вызвало появление на экране Геленджика и, в частности, Чёрного моря. Самые креативные уже договорились с друзьями из других регионов в назначенное время встретиться и помахать друг другу рукой.

Ранее Лайф рассказывал, что жители Петербурга смогут бесплатно отправить новогодние открытки с Дворцовой площади.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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