Нацбанк Казахстана приостановил деятельность всех финансовых организаций страны

В Казахстане приостановлена деятельность всех финансовых организаций. Об этом в эфире телеканала "Хабар 24" сообщил официальный представитель Нацбанка страны Олжас Рамазанов.

"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе Интернета <...> сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", — сказал Рамазанов.