Нацбанк Казахстана приостановил деятельность всех финансовых организаций страны
Как пояснил представитель регулятора, это связано с проведением антитеррористической операции и перебоями с Интернетом.
Фото © ТАСС / AP / Vladimir Tretyakov
В Казахстане приостановлена деятельность всех финансовых организаций. Об этом в эфире телеканала "Хабар 24" сообщил официальный представитель Нацбанка страны Олжас Рамазанов.
"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе Интернета <...> сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", — сказал Рамазанов.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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