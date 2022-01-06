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Нацбанк Казахстана приостановил деятельность всех финансовых организаций страны

Как пояснил представитель регулятора, это связано с проведением антитеррористической операции и перебоями с Интернетом.

6 января, 03:55
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<p>Фото © ТАСС / AP / Vladimir Tretyakov</p>

Фото © ТАСС / AP / Vladimir Tretyakov

В Казахстане приостановлена деятельность всех финансовых организаций. Об этом в эфире телеканала "Хабар 24" сообщил официальный представитель Нацбанка страны Олжас Рамазанов.

"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе Интернета <...> сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", — сказал Рамазанов.

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Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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