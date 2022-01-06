Военная база США в Сирии попала под ракетный удар
По военному объекту было выпущено около восьми ракет.
Фото © ТАСС / Zuma
Военная база США, расположенная неподалёку от нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин".
Отмечается, что по военному объекту было выпущено не менее восьми ракет. О возможных потерях или каком-либо материальном уроне не сообщалось. По некоторым данным, позиции, с которых производился обстрел, находились к западу от населённых пунктов Меядин и Зейбан. После атаки в небо над месторождением Омар были подняты беспилотники и вертолёты американских ВВС. Также уточняется, военные США выпустили несколько ответных ракет по позициям сирийских войск в Дейр-эз-Зоре.
Как сообщал Лайф ранее, по данным The New York Times, США скрыли информацию об авиаударах в Сирии, унёсших жизни мирных жителей. Отмечалось, что силы возглавляемой Америкой коалиции с помощью бульдозера сровняли место атаки с землёй и не уведомили о случившемся высшее руководство.
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