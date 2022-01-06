Военная база США в Сирии попала под ракетный удар

Отмечается, что по военному объекту было выпущено не менее восьми ракет. О возможных потерях или каком-либо материальном уроне не сообщалось. По некоторым данным, позиции, с которых производился обстрел, находились к западу от населённых пунктов Меядин и Зейбан. После атаки в небо над месторождением Омар были подняты беспилотники и вертолёты американских ВВС. Также уточняется, военные США выпустили несколько ответных ракет по позициям сирийских войск в Дейр-эз-Зоре.