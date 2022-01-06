Премьер Баварии заявил об ошибке с "Северным потоком – 2", угрожающей Германии

Внешняя политика нового Правительства Германии ставит под угрозу энергетическую безопасность страны. Такое мнение высказал премьер-министр Баварии Маркус Зедер, комментируя позицию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок по "Северному потоку – 2".

"Зелёная" угроза неиспользования "Северного потока – 2" наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надёжных поставках голубого топлива", — приводит его слова телеканал N-tv.

Зедер назвал скептическое отношение Бербок к трубопроводу ошибкой, а внешнюю политику страны в отношении России — наивной.