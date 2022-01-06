Премьер Баварии заявил об ошибке с "Северным потоком – 2", угрожающей Германии
По его словам, в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надёжных поставках энергоносителя.
Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer
Внешняя политика нового Правительства Германии ставит под угрозу энергетическую безопасность страны. Такое мнение высказал премьер-министр Баварии Маркус Зедер, комментируя позицию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок по "Северному потоку – 2".
"Зелёная" угроза неиспользования "Северного потока – 2" наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надёжных поставках голубого топлива", — приводит его слова телеканал N-tv.
Зедер назвал скептическое отношение Бербок к трубопроводу ошибкой, а внешнюю политику страны в отношении России — наивной.
Напомним, ранее Бербок заявила о "геостратегической роли" "Северного потока – 2". Дипломат также напомнила о соглашении между Германией и США по газопроводу. И подчеркнула, что "энергоресурсы нельзя использовать как оружие".
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