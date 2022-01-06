Россиянам объяснили, как получить всю накопленную пенсию сразу

При достижении "старого" пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — россияне имеют право получить сразу все пенсионные накопления. Как рассказал в беседе с агентством "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис, для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

"Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее 10 лет) или единовременную выплату", — пояснил он.

При этом Биезбардис подчеркнул, что получить выплату может и правопреемник пенсионера. Сделать это можно в течение года после смерти человека, предъявив документы, подтверждающие родственную связь. Если же сроки были упущены, восстановить их можно через суд, добавил эксперт.