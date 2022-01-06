Россиянам объяснили, как получить всю накопленную пенсию сразу
По словам эксперта, сделать это может также и правопреемник в случае смерти самого пенсионера.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
При достижении "старого" пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — россияне имеют право получить сразу все пенсионные накопления. Как рассказал в беседе с агентством "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис, для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.
"Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее 10 лет) или единовременную выплату", — пояснил он.
При этом Биезбардис подчеркнул, что получить выплату может и правопреемник пенсионера. Сделать это можно в течение года после смерти человека, предъявив документы, подтверждающие родственную связь. Если же сроки были упущены, восстановить их можно через суд, добавил эксперт.
Ранее Лайф писал, что с 1 января 2022 года россияне, которых уволили из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. При этом обязательными условиями для более раннего выхода на пенсию являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин — это 25 лет, для женщин — 20.
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