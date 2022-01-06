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Россиянам объяснили, как получить всю накопленную пенсию сразу

По словам эксперта, сделать это может также и правопреемник в случае смерти самого пенсионера.

6 января, 02:09
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<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

При достижении "старого" пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — россияне имеют право получить сразу все пенсионные накопления. Как рассказал в беседе с агентством "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис, для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

"Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее 10 лет) или единовременную выплату", — пояснил он.

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При этом Биезбардис подчеркнул, что получить выплату может и правопреемник пенсионера. Сделать это можно в течение года после смерти человека, предъявив документы, подтверждающие родственную связь. Если же сроки были упущены, восстановить их можно через суд, добавил эксперт.

Ранее Лайф писал, что с 1 января 2022 года россияне, которых уволили из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. При этом обязательными условиями для более раннего выхода на пенсию являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин — это 25 лет, для женщин — 20.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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