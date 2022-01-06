"Уберите ракеты или готовьтесь к войне": Американцы нашли способ положить конец проблеме с Украиной
Читатели WP уверены, что противостояние России и НАТО поддерживает существование альянса.
Фото © ТАСС / Zuma
Читатели американской газеты The Washington Post на фоне ситуации вокруг Украины вспомнили о "Мюнхенском сговоре" 1938 года между Германией, Великобританией, Италией и Францией.
"Русские помнят о Мюнхенских соглашениях и извлекли из тех событий уроки. Именно поэтому Путин не собирается умиротворять Байдена и соглашаться на расширение НАТО", — прокомментировал Andrew Clifford.
Некоторые читатели сошлись во мнении, что Вашингтон категорически отказывается прислушиваться к обоснованным тревогам Москвы, тем самым толкая мир к войне.
"Уберите американские ракеты от российских границ — или готовьтесь к возможной войне. То же самое было, когда разразился Карибский кризис", — подчеркнул mainstreet.
"США превратились в самодовольных лицемеров, которые отстаивают своё "право" вторгаться в чужие страны, а когда Россия пытается справиться с проблемами у своих границ, то это почему-то называют агрессией", — заключил Native Earthling.
Комментатор под ником Sygongho выразил уверенность в том, что НАТО до сих пор существует только благодаря президенту России. По его мнению, российский лидер пытается блокировать рост института, который действует до сих пор только из-за поведения самого Путина.
Ранее Лайф сообщал, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из его пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Комментариев: 0