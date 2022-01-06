Читатели американской газеты The Washington Post на фоне ситуации вокруг Украины вспомнили о "Мюнхенском сговоре" 1938 года между Германией, Великобританией, Италией и Францией.

"Русские помнят о Мюнхенских соглашениях и извлекли из тех событий уроки. Именно поэтому Путин не собирается умиротворять Байдена и соглашаться на расширение НАТО", — прокомментировал Andrew Clifford.

Некоторые читатели сошлись во мнении, что Вашингтон категорически отказывается прислушиваться к обоснованным тревогам Москвы, тем самым толкая мир к войне.

"Уберите американские ракеты от российских границ — или готовьтесь к возможной войне. То же самое было, когда разразился Карибский кризис", — подчеркнул mainstreet.

"США превратились в самодовольных лицемеров, которые отстаивают своё "право" вторгаться в чужие страны, а когда Россия пытается справиться с проблемами у своих границ, то это почему-то называют агрессией", — заключил Native Earthling.