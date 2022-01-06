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Украинские военные отработали отражение танковой атаки у границы с Крымом

Огневые задачи выполняли расчёты станковых и ручных противотанковых гранатомётов.

6 января, 00:40

Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) отрабатывают элементы отражения танковой атаки в Херсонской области, на границе с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в "Фейсбуке".

"В Херсонской области продолжаются активные мероприятия по подготовке гранатомётных подразделений группировки войск "Юг". На административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым расчёты станковых и ручных противотанковых гранатомётов практически отрабатывают различные огневые задачи", говорится в сообщении.

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Напомним, в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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