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Блинкен заявил, что США и ФРГ выступают за мирное урегулирование ситуации с Украиной

По словам госсекретаря, западные страны предпочитают идти по пути дипломатии и деэскалации.

6 января, 00:03

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

И США, и Германия предпочитают путь дипломатии и деэскалации в целях урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 5 января в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

"На встрече сегодня я и глава МИД [Германии] акцентировали внимание на том, что мы хотим и предпочитаем идти по пути дипломатии и деэскалации, чтобы урегулировать ситуацию, с которой мы сейчас сталкиваемся", — сказал Блинкен.

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При этом, как сообщал Лайф, госсекретарь США заявил, что в случае российской "агрессии в отношении Украины" все западные страны готовы применить в отношении Москвы серьёзные экономические санкции.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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