Блинкен заявил, что США и ФРГ выступают за мирное урегулирование ситуации с Украиной

И США, и Германия предпочитают путь дипломатии и деэскалации в целях урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 5 января в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

"На встрече сегодня я и глава МИД [Германии] акцентировали внимание на том, что мы хотим и предпочитаем идти по пути дипломатии и деэскалации, чтобы урегулировать ситуацию, с которой мы сейчас сталкиваемся", — сказал Блинкен.