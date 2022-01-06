Блинкен: Союзники США готовы ввести санкции против РФ в случае эскалации ситуации с Украиной
По его словам, экономические рестрикции, принятые в отношении Москвы, будут достаточно серьёзными.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Zuma
Готовность ввести жёсткие санкции в отношении России в случае обострения ситуации с Украиной — это позиция не только американских властей, но Запада в целом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы неоднократно ясно давали понять, с чем столкнётся Россия, если она возобновит эту агрессию [против Украины]. Мы ясно дали понять, что мы ответим серьёзными экономическими мерами. <...> И это не только позиция США и Германии. Это коллективная позиция многих стран — союзников и партнёров, которые объединяются в различных структурах", — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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