Блинкен: Союзники США готовы ввести санкции против РФ в случае эскалации ситуации с Украиной

Готовность ввести жёсткие санкции в отношении России в случае обострения ситуации с Украиной — это позиция не только американских властей, но Запада в целом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы неоднократно ясно давали понять, с чем столкнётся Россия, если она возобновит эту агрессию [против Украины]. Мы ясно дали понять, что мы ответим серьёзными экономическими мерами. <...> И это не только позиция США и Германии. Это коллективная позиция многих стран — союзников и партнёров, которые объединяются в различных структурах", — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.