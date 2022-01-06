Госдеп США призвал протестующих в Казахстане к сдержанности

Госдепартамент США осудил происходящее в последние дни в Казахстане и призвал обе стороны искать решение накопившихся проблем мирным путём. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

"США внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане, который является нашим ценным партнёром. Мы осуждаем акты насилия и уничтожения собственности и призываем к сдержанности как власти, так и протестующих", — говорится в заявлении.