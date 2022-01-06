Госдеп США призвал протестующих в Казахстане к сдержанности
Там призвали уважать конституционные институты, а также напомнили о правах человека.
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Госдепартамент США осудил происходящее в последние дни в Казахстане и призвал обе стороны искать решение накопившихся проблем мирным путём. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.
"США внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане, который является нашим ценным партнёром. Мы осуждаем акты насилия и уничтожения собственности и призываем к сдержанности как власти, так и протестующих", — говорится в заявлении.
Прайс попросил жителей Казахстана уважать конституционные институты, а также напомнил о правах человека и свободе печати, призвав восстановить доступ к сети Интернет на всей территории республики.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков.
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