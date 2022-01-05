Восемь силовиков погибли, ещё 317 были ранены в ходе протестов в Казахстане
Ранее Токаев сообщил, что среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих есть потери.
Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov
Во время масштабных протестов в Казахстане погибло восемь полицейских и солдат Нацгвардии, ещё 317 силовиков получили ранения. Такие данные приводит портал zakon.kz со ссылкой на МВД республики.
В ведомстве заявили, что акты вандализма и мародёрства были организованы провокаторами. Там призвали граждан страны не поддаваться на такие нарушения.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих есть потери. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, но называть их число не стал.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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