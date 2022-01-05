Восемь силовиков погибли, ещё 317 были ранены в ходе протестов в Казахстане

Во время масштабных протестов в Казахстане погибло восемь полицейских и солдат Нацгвардии, ещё 317 силовиков получили ранения. Такие данные приводит портал zakon.kz со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве заявили, что акты вандализма и мародёрства были организованы провокаторами. Там призвали граждан страны не поддаваться на такие нарушения.