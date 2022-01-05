НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Восемь силовиков погибли, ещё 317 были ранены в ходе протестов в Казахстане

Ранее Токаев сообщил, что среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих есть потери.

5 января, 18:21
5848

Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

Во время масштабных протестов в Казахстане погибло восемь полицейских и солдат Нацгвардии, ещё 317 силовиков получили ранения. Такие данные приводит портал zakon.kz со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве заявили, что акты вандализма и мародёрства были организованы провокаторами. Там призвали граждан страны не поддаваться на такие нарушения.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих есть потери. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, но называть их число не стал.

Чрезвычайное положение введено на всей территории Казахстана

Чрезвычайное положение введено на всей территории Казахстана

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1