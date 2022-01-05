Псаки: США считают возможным прогресс на переговорах с Россией по безопасности
Вместе с тем она отметила, что грядущие встречи будут прагматичны и нацелены на результат.
Фото © Facebook/The White House
Соединённые Штаты во время предстоящих переговоров с Россией намерены обсудить в том числе темы вторжения в соседние страны и применения химического оружия на иностранной территории. Об этом рассказала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели", — сказала пресс-секретарь американского президента.
Вместе с тем она отметила, что на предстоящих переговорах с Россией США будут прагматичны и ориентированы на результат. По оценке Белого дома, в ряде областей возможен прогресс, если Москва "сядет за стол переговоров готовой к этому прогрессу".
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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