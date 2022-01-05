Псаки: США считают возможным прогресс на переговорах с Россией по безопасности

Соединённые Штаты во время предстоящих переговоров с Россией намерены обсудить в том числе темы вторжения в соседние страны и применения химического оружия на иностранной территории. Об этом рассказала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели", — сказала пресс-секретарь американского президента.