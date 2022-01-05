Черышев вывел "Валенсию" в 1/8 финала Кубка Испании по футболу

"Валенсия" на выезде победила выступающую во втором дивизионе "Картахену" в 1/16 финала Кубка Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Решающий гол забил российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев. Он вышел на замену в середине второго тайма, а на третьей добавленной минуте принёс своей команде победу.

Для Черышева гол стал первым в официальных матчах с ноября 2020 года. Тогда он в составе сборной России поразил ворота соперников во встрече Лиги наций против Турции (2:3). При этом за "Валенсию" россиянин не забивал с февраля 2020 года.