В некоторых регионах Казахстана включили проводной интернет
Однако сайты некоторых госорганов страны не открываются из-за рубежа, а также не работают ресурсы некоторых местных СМИ.
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"Казахтелеком" включил проводной интернет в некоторых регионах республики, среди них — город Актау, сообщает сервис GlobalCheck, отслеживающий блокировки ресурсов в странах СНГ.
Ранее Лайф писал, что Казахстан полностью отключён от глобальной сети уже более пяти часов. Сегодня днём сервис NetBlocks, анализирующий работу Всемирной сети, зафиксировал отключение интернета по всему Казахстану.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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