В некоторых регионах Казахстана включили проводной интернет

"Казахтелеком" включил проводной интернет в некоторых регионах республики, среди них — город Актау, сообщает сервис GlobalCheck, отслеживающий блокировки ресурсов в странах СНГ.

Ранее Лайф писал, что Казахстан полностью отключён от глобальной сети уже более пяти часов. Сегодня днём сервис NetBlocks, анализирующий работу Всемирной сети, зафиксировал отключение интернета по всему Казахстану.