В ООН призвали все стороны в Казахстане воздержаться от насилия
Там отметили необходимость диалога для решения всех проблем.
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В ООН с беспокойством следят за беспорядками в Казахстане и призывают стороны воздерживаться от насилия, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Мы следим с беспокойством за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлечённые в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и содействовали диалогу для решения всех проблем", — сказал журналистам Дюжаррик.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку.
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