В ООН призвали все стороны в Казахстане воздержаться от насилия

В ООН с беспокойством следят за беспорядками в Казахстане и призывают стороны воздерживаться от насилия, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы следим с беспокойством за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлечённые в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и содействовали диалогу для решения всех проблем", — сказал журналистам Дюжаррик.