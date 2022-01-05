Транзит газа через Украину в Румынию возобновлён с начала нового года

"С начала 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую ГТС в Румынию. Газ поставляется через точку межгосударственного соединения Орловка — Исакча", — сообщил оператор. На январь этого года забронированы мощности указанного направления в объёме 4,9 млн куб. м в сутки (или 152 млн куб. м в месяц). Кстати, с апреля прошлого года "Газпром" поставлял газ в Румынию в обход Украины через "Турецкий поток".