Транзит газа через Украину в Румынию возобновлён с начала нового года
Кстати, с апреля прошлого года "Газпром" поставлял голубое топливо в обход Киева через "Турецкий поток".
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Транзит российского природного газа через Украину в Румынию возобновился с начала нового года, говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
"С начала 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую ГТС в Румынию. Газ поставляется через точку межгосударственного соединения Орловка — Исакча", — сообщил оператор. На январь этого года забронированы мощности указанного направления в объёме 4,9 млн куб. м в сутки (или 152 млн куб. м в месяц). Кстати, с апреля прошлого года "Газпром" поставлял газ в Румынию в обход Украины через "Турецкий поток".
Ранее Лайф писал, что глава "Оператора ГТС Украины" ожидает минимальный за два года объём транзита газа из РФ. Согласно подсчётам Макогона, объём прокачанного топлива за сегодня может оказаться на уровне 50,5 млн куб. м.
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