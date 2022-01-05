Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа" в ходе Великой Отечественной войны 1941‒1945 гг. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

"Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершённого нацистскими преступниками и их пособниками в годы ВОВ и послевоенный период (до 1951 года)", — указывается в сообщении.

Там также отмечается, что белорусским народом являются все советские граждане, которые проживали на территории БССР в период, указанный выше. Вместе с тем устанавливается и уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида народа Белоруссии. Это касается и публикаций соответствующих данных в СМИ или в Интернете.

В пресс-службе подчеркнули, что реализация закона будет способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны. Также это посодействует "сплочённости белорусского общества".