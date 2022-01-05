Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы ВОВ
Тем самым он установил уголовную ответственность за публичное отрицание геноцида граждан республики.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Президент Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа" в ходе Великой Отечественной войны 1941‒1945 гг. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.
"Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершённого нацистскими преступниками и их пособниками в годы ВОВ и послевоенный период (до 1951 года)", — указывается в сообщении.
Там также отмечается, что белорусским народом являются все советские граждане, которые проживали на территории БССР в период, указанный выше. Вместе с тем устанавливается и уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида народа Белоруссии. Это касается и публикаций соответствующих данных в СМИ или в Интернете.
В пресс-службе подчеркнули, что реализация закона будет способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны. Также это посодействует "сплочённости белорусского общества".
А ранее, в декабре 2021 года, Лукашенко заявил, что проект Конституции Белоруссии вынесут на обсуждение через несколько дней. По словам лидера республики, в основном законе страны в данный момент исправляют ошибки и "расставляют запятые".
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