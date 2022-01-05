Чрезвычайное положение введено на всей территории Казахстана

Режим ЧП предусматривает ограничение на передвижение, запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан страны и проверять автомобили.

Ранее сегодня Токаев объявил режим ЧП в столице страны Нур-Султане. Также чрезвычайное положение и комендантский час ввели в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Режим будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января. Кроме того, на фоне массовых протестов президент Казахстана выступил с новым обращением к нации.