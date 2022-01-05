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Чрезвычайное положение введено на всей территории Казахстана

Ранее из-за масштабных протестов оно было объявлено в нескольких регионах страны.

5 января, 16:48
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<p>© ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov</p>

© ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения во всей стране. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Режим ЧП предусматривает ограничение на передвижение, запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан страны и проверять автомобили.

Аэропорт Алма-Аты захвачен протестующими

Аэропорт Алма-Аты захвачен протестующими

Ранее сегодня Токаев объявил режим ЧП в столице страны Нур-Султане. Также чрезвычайное положение и комендантский час ввели в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Режим будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января. Кроме того, на фоне массовых протестов президент Казахстана выступил с новым обращением к нации.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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