Протестующие повалили и разбили памятник Назарбаеву в Талдыкоргане

В казахском городе Талдыкоргане протестующие против повышения цен на сжиженный газ всё-таки снесли памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Кадры с канувшим в брусчатку экс-главой опубликовал телеграм-канал KazTAG.

Несколько часов назад в Сети опубликовали кадры, на которых видно, как толпа протестующих накинула десятки верёвок на памятник Назарбаеву и пытается раскачать его, чтобы скинуть вниз, и вот ей это удалось.