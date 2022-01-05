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Протестующие повалили и разбили памятник Назарбаеву в Талдыкоргане

Несколько часов назад бунтари накинули на скульптурное сооружение десятки верёвок, чтобы скинуть его, а теперь они добились своего.

5 января, 16:37
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<p>Разрушенный памятник Назарбаеву. Фото © Телеграм-канал / <a href="https://t.me/kaztag_tg/1887" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KazTAG</a></p>

Разрушенный памятник Назарбаеву. Фото © Телеграм-канал / KazTAG

В казахском городе Талдыкоргане протестующие против повышения цен на сжиженный газ всё-таки снесли памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Кадры с канувшим в брусчатку экс-главой опубликовал телеграм-канал KazTAG.

Разрушенный в ходе протестов в Казахстане памятник Назарбаеву. Фото © Телеграм-канал / KazTAG

Разрушенный в ходе протестов в Казахстане памятник Назарбаеву. Фото © Телеграм-канал / KazTAG

Несколько часов назад в Сети опубликовали кадры, на которых видно, как толпа протестующих накинула десятки верёвок на памятник Назарбаеву и пытается раскачать его, чтобы скинуть вниз, и вот ей это удалось.

Митингующие в Казахстане попытались снести памятник Назарбаеву

Митингующие в Казахстане попытались снести памятник Назарбаеву

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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