Протестующие повалили и разбили памятник Назарбаеву в Талдыкоргане
Несколько часов назад бунтари накинули на скульптурное сооружение десятки верёвок, чтобы скинуть его, а теперь они добились своего.
Разрушенный памятник Назарбаеву. Фото © Телеграм-канал / KazTAG
В казахском городе Талдыкоргане протестующие против повышения цен на сжиженный газ всё-таки снесли памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Кадры с канувшим в брусчатку экс-главой опубликовал телеграм-канал KazTAG.
Разрушенный в ходе протестов в Казахстане памятник Назарбаеву. Фото © Телеграм-канал / KazTAG
Несколько часов назад в Сети опубликовали кадры, на которых видно, как толпа протестующих накинула десятки верёвок на памятник Назарбаеву и пытается раскачать его, чтобы скинуть вниз, и вот ей это удалось.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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