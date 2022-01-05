США ввели санкции против члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика

Министерство финансов США ввело санкции в отношении сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика за дестабилизацию и коррупционную деятельность. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список Милорада Додика <...>, а также подконтрольную ему организацию Alternativna Televizija d.o.o. Banja Luka в ответ на коррупционную деятельность Додика и продолжающиеся угрозы стабильности и территориальной целостности БиГ", — указывается в пресс-релизе.

Указывается, что Додик пользовался своим служебным положением в БиГ, чтобы накопить личное состояние путём взяточничества и иных коррупционных форм. А с помощью своей "этнонационалистической" риторики он пытался отвлечь внимание от коррумпированной деятельности, написали в ведомстве. Всё это угрожает стабильности, суверенитету и территориальной целостности БиГ.