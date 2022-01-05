НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

США ввели санкции против члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика

В Вашингтоне заявили, что он пользовался своим служебным положением, чтобы накопить личное состояние путём взяточничества и иных коррупционных форм.

5 января, 16:31
<p>Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/109881905707453/photos/pb.100044205017547.-2207520000../4485224744839792/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Милорад Додик </a>—<a href="https://www.facebook.com/109881905707453/photos/pb.100044205017547.-2207520000../4485224744839792/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Milorad Dodik</a></p>

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Фото © Facebook / Милорад Додик Milorad Dodik

Министерство финансов США ввело санкции в отношении сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика за дестабилизацию и коррупционную деятельность. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список Милорада Додика <...>, а также подконтрольную ему организацию Alternativna Televizija d.o.o. Banja Luka в ответ на коррупционную деятельность Додика и продолжающиеся угрозы стабильности и территориальной целостности БиГ", — указывается в пресс-релизе.

Указывается, что Додик пользовался своим служебным положением в БиГ, чтобы накопить личное состояние путём взяточничества и иных коррупционных форм. А с помощью своей "этнонационалистической" риторики он пытался отвлечь внимание от коррумпированной деятельности, написали в ведомстве. Всё это угрожает стабильности, суверенитету и территориальной целостности БиГ.

Минфин США ввёл санкции против экс-замглавы администрации Януковича Портнова

Минфин США ввёл санкции против экс-замглавы администрации Януковича Портнова

Ранее США ввели санкции против Европейского института ЮСТО и его ректора Соина за связи с КНДР. В американском Минфине заявили, что руководство образовательного учреждения якобы профинансировало сотни студенческих виз для рабочих-строителей из Северной Кореи.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1