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Пять ДТП с участием 118 машин произошли за сутки на трассе в Тульской области

Самая серьёзная авария случилась в Узловском районе Тульской области — в неё попало более 50 авто.

5 января, 16:15
<p>Фото с места ДТП © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/4357" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Фото с места ДТП © t.me / МЧС России

Почти 120 машин попали в ДТП на пяти участках трассы М4 "Дон" за сутки в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

"В Ефремовском районе на 284-м км в направлении Москвы столкнулось около 30 автомобилей. На участке 284–286-го км в направлении Воронежа столкнулось 16 транспортных средств. В Киреевском районе на 217-м км в направлении Москвы столкнулось 55 транспортных средств", — рассказали в управлении.

Ещё 10 автомобилей столкнулись на 216-м километре в направлении Воронежа, в результате пострадало 4 человека. А в Венёвском районе на 177-м километре в направлении Воронежа произошла авария с участием 7 авто. Таким образом, всего за сутки на пяти участках трассы М4 "Дон" произошло столкновение 118 машин, в них пострадало 13 человек.

Более 50 машин столкнулись на трассе "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие

Более 50 машин столкнулись на трассе "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие

Ранее ДТП с автобусом произошло в Воронеже. Число пострадавших в результате аварии выросло до 15 человек. 11 взрослых были доставлены в медицинские учреждения города, о тяжести их состояния пока ничего не известно.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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