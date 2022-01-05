Пять ДТП с участием 118 машин произошли за сутки на трассе в Тульской области

Почти 120 машин попали в ДТП на пяти участках трассы М4 "Дон" за сутки в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

"В Ефремовском районе на 284-м км в направлении Москвы столкнулось около 30 автомобилей. На участке 284–286-го км в направлении Воронежа столкнулось 16 транспортных средств. В Киреевском районе на 217-м км в направлении Москвы столкнулось 55 транспортных средств", — рассказали в управлении.

Ещё 10 автомобилей столкнулись на 216-м километре в направлении Воронежа, в результате пострадало 4 человека. А в Венёвском районе на 177-м километре в направлении Воронежа произошла авария с участием 7 авто. Таким образом, всего за сутки на пяти участках трассы М4 "Дон" произошло столкновение 118 машин, в них пострадало 13 человек.