Евросоюз призвал уважать право на мирный протест в Казахстане, но избегать насилия
Массовые протесты в стране идут уже несколько дней и переросли в стычки с силовиками.
Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане, призвав все стороны избегать эскалации и всякого насилия, кроме того, ЕС выразил надежду на то, что власти страны будут соблюдать свободу СМИ и доступ к информации.
"Призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия", — говорится в распространённом заявлении представителя внешнеполитической службы союза. Кроме того, ЕС призвал уважать право на мирный протест в Казахстане, но с одним важным условием — демонстранты не должны прибегать к насилию.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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