Евросоюз призвал уважать право на мирный протест в Казахстане, но избегать насилия

Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане, призвав все стороны избегать эскалации и всякого насилия, кроме того, ЕС выразил надежду на то, что власти страны будут соблюдать свободу СМИ и доступ к информации.

"Призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия", — говорится в распространённом заявлении представителя внешнеполитической службы союза. Кроме того, ЕС призвал уважать право на мирный протест в Казахстане, но с одним важным условием — демонстранты не должны прибегать к насилию.