Евросоюз призвал уважать право на мирный протест в Казахстане, но избегать насилия

Массовые протесты в стране идут уже несколько дней и переросли в стычки с силовиками.

Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане, призвав все стороны избегать эскалации и всякого насилия, кроме того, ЕС выразил надежду на то, что власти страны будут соблюдать свободу СМИ и доступ к информации.