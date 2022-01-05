Более 20 приподнятых платформ на трамвайных остановках обустроили в Москве в 2021 году

В 2021 году более 20 приподнятых платформ на одном уровне со входом в трамвай обустроили на трамвайных остановках в Москве. Теперь их насчитывается свыше 290 по всей столице, сообщила пресс-служба Департамента транспорта.

"Сегодня 87% парка трамваев — полностью низкопольные. Также в последние годы мы построили уже более 290 приподнятых платформ. Такие платформы находятся на одном уровне с трамваями, можно без преград входить в салон и выходить из транспорта. В новых вагонах также есть крепления для инвалидной коляски", — приводят в столичном департаменте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что новые платформы уже есть в районе Новогиреево, у метро "Сокольники" и на Живописной улице. На сегодняшний день в Москве насчитывается более 500 полностью низкопольных современных трамваев, что составляет 87% от всего парка. Стопроцентный результат планируется реализовать до конца 2023 года.