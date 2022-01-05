Более 20 приподнятых платформ на трамвайных остановках обустроили в Москве в 2021 году
Они уже есть в районе Новогиреево, у метро "Сокольники" и на Живописной улице. А низкопольных трамваев по всей столице насчитывается более 500 штук.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В 2021 году более 20 приподнятых платформ на одном уровне со входом в трамвай обустроили на трамвайных остановках в Москве. Теперь их насчитывается свыше 290 по всей столице, сообщила пресс-служба Департамента транспорта.
"Сегодня 87% парка трамваев — полностью низкопольные. Также в последние годы мы построили уже более 290 приподнятых платформ. Такие платформы находятся на одном уровне с трамваями, можно без преград входить в салон и выходить из транспорта. В новых вагонах также есть крепления для инвалидной коляски", — приводят в столичном департаменте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что новые платформы уже есть в районе Новогиреево, у метро "Сокольники" и на Живописной улице. На сегодняшний день в Москве насчитывается более 500 полностью низкопольных современных трамваев, что составляет 87% от всего парка. Стопроцентный результат планируется реализовать до конца 2023 года.
Ранее Ликсутов заявил, что около 40 тысяч пассажиров БКЛ ранее не пользовались общественным транспортом. Теперь даже водители автомобилей чаще предпочитают передвигаться на метро при ежедневных поездках, отметил заммэра Москвы.
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