Врач Токарев рассказал, по чему в первую очередь бьёт "омикрон"
По его словам, это касается не только нового штамма, но и коронавируса в целом.
Врач в красной зоне. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал в беседе с Ura.ru о том, что при "омикроне" в большей степени страдает иммунная система, так как часть клеток утрачивает свою эффективность.
"В результате эволюции "омикрон" начал вырабатывать больше белков, которые подавляют иммунный ответ. В итоге иммунокомпетентные клетки частично утрачивают свою эффективность. "Омикрон" не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", — объяснил Сергей Токарев.
Кроме того, вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подчеркнул, что сильное влияние на иммунитет оказывает не только новый штамм, но и коронавирус в целом. По его словам, любой вирус влияет на иммунную систему, он с ней борется, пытается остановить некоторый иммунный ответ, который в нас заложен, чтобы иммунитет не подавил размножение вируса.
"У большинства людей с нормальным иммунитетом идёт стимуляция, выработка антител, клеточного иммунитета, который в итоге уничтожит вирус и заражённые клетки. Поэтому влияние на иммунитет у "омикрона" есть, единственное, не слышал, чтобы это влияние как-то отличалось от других штаммов", — подытожил эксперт.
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