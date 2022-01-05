Врач Токарев рассказал, по чему в первую очередь бьёт "омикрон"

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал в беседе с Ura.ru о том, что при "омикроне" в большей степени страдает иммунная система, так как часть клеток утрачивает свою эффективность.

"В результате эволюции "омикрон" начал вырабатывать больше белков, которые подавляют иммунный ответ. В итоге иммунокомпетентные клетки частично утрачивают свою эффективность. "Омикрон" не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", — объяснил Сергей Токарев.

Кроме того, вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подчеркнул, что сильное влияние на иммунитет оказывает не только новый штамм, но и коронавирус в целом. По его словам, любой вирус влияет на иммунную систему, он с ней борется, пытается остановить некоторый иммунный ответ, который в нас заложен, чтобы иммунитет не подавил размножение вируса.