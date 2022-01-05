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Врач Токарев рассказал, по чему в первую очередь бьёт "омикрон"

По его словам, это касается не только нового штамма, но и коронавируса в целом.

5 января, 15:34
<p>Врач в красной зоне. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Врач в красной зоне. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал в беседе с Ura.ru о том, что при "омикроне" в большей степени страдает иммунная система, так как часть клеток утрачивает свою эффективность.

"В результате эволюции "омикрон" начал вырабатывать больше белков, которые подавляют иммунный ответ. В итоге иммунокомпетентные клетки частично утрачивают свою эффективность. "Омикрон" не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", — объяснил Сергей Токарев.

Кроме того, вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подчеркнул, что сильное влияние на иммунитет оказывает не только новый штамм, но и коронавирус в целом. По его словам, любой вирус влияет на иммунную систему, он с ней борется, пытается остановить некоторый иммунный ответ, который в нас заложен, чтобы иммунитет не подавил размножение вируса.

В Нижегородской области выявили первый случай заражения "омикроном"

В Нижегородской области выявили первый случай заражения "омикроном"

"У большинства людей с нормальным иммунитетом идёт стимуляция, выработка антител, клеточного иммунитета, который в итоге уничтожит вирус и заражённые клетки. Поэтому влияние на иммунитет у "омикрона" есть, единственное, не слышал, чтобы это влияние как-то отличалось от других штаммов", — подытожил эксперт.

Кстати, ранее иммунолог Токарев спрогнозировал тяжёлую волну омикрон-штамма в России.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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