Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной инфекцией. Об этом в "Твиттере" сообщил глава его администрации Павел Шрот, также он уточнил, что поводов для беспокойства нет.

"С президентом всё в порядке, у болезни лёгкое течение, ему оказывается медицинская помощь", — уточнил он.