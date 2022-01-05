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Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

При этом глава государства хорошо себя чувствует и переносит болезнь без осложнений.

5 января, 15:04
<p>Анджей Дуда. Фото © ТАСС / AP / Boris Grdanoski</p>

Анджей Дуда. Фото © ТАСС / AP / Boris Grdanoski

Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной инфекцией. Об этом в "Твиттере" сообщил глава его администрации Павел Шрот, также он уточнил, что поводов для беспокойства нет.

"С президентом всё в порядке, у болезни лёгкое течение, ему оказывается медицинская помощь", — уточнил он.

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Ранее коронавирус подтвердился у президента Мозамбика Филипе Ньюси и его супруги Исауры. При этом в администрации главы государства уточнили, что ни у него, ни у его жены симптомов болезни нет.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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