Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом
При этом глава государства хорошо себя чувствует и переносит болезнь без осложнений.
Анджей Дуда. Фото © ТАСС / AP / Boris Grdanoski
Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной инфекцией. Об этом в "Твиттере" сообщил глава его администрации Павел Шрот, также он уточнил, что поводов для беспокойства нет.
"С президентом всё в порядке, у болезни лёгкое течение, ему оказывается медицинская помощь", — уточнил он.
Ранее коронавирус подтвердился у президента Мозамбика Филипе Ньюси и его супруги Исауры. При этом в администрации главы государства уточнили, что ни у него, ни у его жены симптомов болезни нет.
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