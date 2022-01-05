В Усть-Каменогорске протестующие напали на полицейского и сорвали с него погоны
А ранее митингующие в Алма-Ате нападали на силовиков, заставляя их снимать форму.
Кадр из видео © SHOT
Протестующие содрали погоны у полицейского. Видео © SHOT
В Усть-Каменогорске участники протестов набросились на полицейского и сорвали с него погоны. На опубликованных в Сети кадрах видно, что мужчину в мундире прижали к стене сразу несколько человек, после чего начали отрывать лычки.
Страж порядка сопротивления оказывать взявшей его в плотное кольцо толпе не стал.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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