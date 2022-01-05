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В Усть-Каменогорске протестующие напали на полицейского и сорвали с него погоны

А ранее митингующие в Алма-Ате нападали на силовиков, заставляя их снимать форму.

5 января, 15:44
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Кадр из видео © SHOT

Протестующие содрали погоны у полицейского. Видео © SHOT

В Усть-Каменогорске участники протестов набросились на полицейского и сорвали с него погоны. На опубликованных в Сети кадрах видно, что мужчину в мундире прижали к стене сразу несколько человек, после чего начали отрывать лычки.

Страж порядка сопротивления оказывать взявшей его в плотное кольцо толпе не стал.

От газа до погромов: Почему в Казахстане бушуют беспорядки

От газа до погромов: Почему в Казахстане бушуют беспорядки

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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