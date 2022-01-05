НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Аэропорт Алма-Аты захвачен протестующими

Воздушную гавань в настоящее время покинули все сотрудники.

5 января, 15:19
7985
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Казахстане протестующие взяли под контроль аэропорт города Алма-Аты. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"По предварительным данным, в аэропорту сейчас находится около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11-е ворота. Как раз в тот момент прилетел самолёт", — уточнили в аэропорту.

По данным портала, пассажирам сообщили об отмене рейсов. При этом остановил работу аэропорт города Актау, воздушная гавань в Нур-Султане отменила поздние рейсы из-за введённого в городе комендантского часа.

Токаев возглавил Совбез Казахстана и пообещал, "что бы ни было", находиться в столице

Токаев возглавил Совбез Казахстана и пообещал, "что бы ни было", находиться в столице

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1