Аэропорт Алма-Аты захвачен протестующими

В Казахстане протестующие взяли под контроль аэропорт города Алма-Аты. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"По предварительным данным, в аэропорту сейчас находится около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11-е ворота. Как раз в тот момент прилетел самолёт", — уточнили в аэропорту.