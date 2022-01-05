Аэропорт Алма-Аты захвачен протестующими
Воздушную гавань в настоящее время покинули все сотрудники.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Казахстане протестующие взяли под контроль аэропорт города Алма-Аты. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"По предварительным данным, в аэропорту сейчас находится около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11-е ворота. Как раз в тот момент прилетел самолёт", — уточнили в аэропорту.
По данным портала, пассажирам сообщили об отмене рейсов. При этом остановил работу аэропорт города Актау, воздушная гавань в Нур-Султане отменила поздние рейсы из-за введённого в городе комендантского часа.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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