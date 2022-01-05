Кадыров призвал казахский народ не идти на поводу у провокаторов

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал протестующих вести себя "максимально мирно" и не разрушать государство и экономику, сравнив события в Казахстане со сценарием начала военных кампаний в Чечне.

"Нам судьба Казахстана небезразлична. Мой отец родился там, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые сложные времена наш братский казахстанский народ. Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание", — заявил Кадыров в ходе совместного прямого эфира в "Инстаграме" со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым.

Он напомнил о том, что чеченский народ не понаслышке знает, что такое война и митинги, поскольку республику также подталкивали к военным событиям. Кадыров подчеркнул, что в ходе войны были потеряны сотни тысяч людей, некоторые считаются пропавшими без вести, а народ разделили на тейпы, вирды и фамилии.

"Это делали воспитанники спецслужб разных государств. И у них была задача через Чеченскую Республику развалить суверенное государство — Россию. <...> Поэтому мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий", — заявил глава Чечни.