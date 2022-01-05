Кадыров призвал казахский народ не идти на поводу у провокаторов
Он порекомендовал тем, кто стоит во главе этих протестов, остановиться и начать бояться Всевышнего, ведь придётся отвечать за это на том свете.
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © Telegram-канал / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал протестующих вести себя "максимально мирно" и не разрушать государство и экономику, сравнив события в Казахстане со сценарием начала военных кампаний в Чечне.
"Нам судьба Казахстана небезразлична. Мой отец родился там, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые сложные времена наш братский казахстанский народ. Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание", — заявил Кадыров в ходе совместного прямого эфира в "Инстаграме" со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым.
Он напомнил о том, что чеченский народ не понаслышке знает, что такое война и митинги, поскольку республику также подталкивали к военным событиям. Кадыров подчеркнул, что в ходе войны были потеряны сотни тысяч людей, некоторые считаются пропавшими без вести, а народ разделили на тейпы, вирды и фамилии.
"Это делали воспитанники спецслужб разных государств. И у них была задача через Чеченскую Республику развалить суверенное государство — Россию. <...> Поэтому мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий", — заявил глава Чечни.
Кроме того, Рамзан Кадыров призвал остановиться тех, кто стоит "во главе этих протестов", поскольку государство приняло отставку правительства и снизило цены на газ. Он подчеркнул, что война никогда к хорошему не приводит, война разрушает, уничтожает и убивает.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.
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