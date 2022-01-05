Первый запуск "Ангары" с экипажем планируется совершить в конце 2025 года

Пилотируемый космический корабль с экипажем на ракете-носителе "Ангара" планируется запустить в конце 2025 года. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Запуск модернизированной ракеты с пилотируемым кораблём и экипажем — более отдалённая перспектива. Госкорпорация определяет конкретные сроки, но ориентировочно можно сказать о конце 2025 года", — говорится в сообщении.