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Первый запуск "Ангары" с экипажем планируется совершить в конце 2025 года

В "Роскосмосе" отмечают, что это достаточно отдалённая перспектива и конкретные сроки ещё определяются.

5 января, 14:43
<p>"Ангара-А5" © Министерство обороны РФ</p>

"Ангара-А5" © Министерство обороны РФ

Пилотируемый космический корабль с экипажем на ракете-носителе "Ангара" планируется запустить в конце 2025 года. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Запуск модернизированной ракеты с пилотируемым кораблём и экипажем — более отдалённая перспектива. Госкорпорация определяет конкретные сроки, но ориентировочно можно сказать о конце 2025 года", — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что Минобороны намерено за год запустить три "Ангары". Предполагается, что две из них будут тяжёлого класса, одна — лёгкого. Нагрузкой станут уже реальные спутники, а не макеты.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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