Первый запуск "Ангары" с экипажем планируется совершить в конце 2025 года
В "Роскосмосе" отмечают, что это достаточно отдалённая перспектива и конкретные сроки ещё определяются.
"Ангара-А5" © Министерство обороны РФ
Пилотируемый космический корабль с экипажем на ракете-носителе "Ангара" планируется запустить в конце 2025 года. Об этом сообщили в "Роскосмосе".
"Запуск модернизированной ракеты с пилотируемым кораблём и экипажем — более отдалённая перспектива. Госкорпорация определяет конкретные сроки, но ориентировочно можно сказать о конце 2025 года", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Минобороны намерено за год запустить три "Ангары". Предполагается, что две из них будут тяжёлого класса, одна — лёгкого. Нагрузкой станут уже реальные спутники, а не макеты.
Комментариев: 0