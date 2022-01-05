В казахском Актау митингующие остановили грузовик и разоружили военных

Сотни митингующих, которые выступают против повышения цен на сжиженный газ в Казахстане, захватили в Актау грузовик с республиканскими военными и оставили их без оружия. Видео опубликовал телеграм-канал NEXTA Live .

На кадрах видно, как протестующие с металлическими прутьями в руках требуют от солдат покинуть машины и лечь на землю. Затем демонстранты обыскивают их и забирают сапёрные лопатки. При этом сами военнослужащие не предпринимают каких-либо попыток противостояния митингующим, некоторые из них ранены.