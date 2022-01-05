В казахском Актау митингующие остановили грузовик и разоружили военных
При этом сами солдаты не предпринимали каких-либо попыток противостояния демонстрантам.
В казахском Актау митингующие остановили грузовик и разоружили военных. Скриншот © t.me / nexta_live
В казахском Актау митингующие остановили грузовик и разоружили военных. Видео © t.me / nexta_live
Сотни митингующих, которые выступают против повышения цен на сжиженный газ в Казахстане, захватили в Актау грузовик с республиканскими военными и оставили их без оружия. Видео опубликовал телеграм-канал NEXTA Live.
На кадрах видно, как протестующие с металлическими прутьями в руках требуют от солдат покинуть машины и лечь на землю. Затем демонстранты обыскивают их и забирают сапёрные лопатки. При этом сами военнослужащие не предпринимают каких-либо попыток противостояния митингующим, некоторые из них ранены.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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