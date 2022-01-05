Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о блокировке Казахстаном транзита угля

Несмотря на заключённый контракт о поставке 660 тысяч тонн угля, Казахстан заблокировал транзит породы на Украину. Об этом в ходе брифинга заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

"Есть заключённый контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь", — сказал министр.