Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о блокировке Казахстаном транзита угля
По мнению министра, Москва якобы блокирует поставки груза в Незалежную.
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Несмотря на заключённый контракт о поставке 660 тысяч тонн угля, Казахстан заблокировал транзит породы на Украину. Об этом в ходе брифинга заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
"Есть заключённый контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь", — сказал министр.
Ранее замминистра энергетики Украины Максим Немчинов заявил об "энергетической войне" с Россией. По мнению чиновника, Москва делает всё, чтобы соседняя страна "почувствовала на себе этот кризис", — в частности, блокирует поставки угля в страну из Казахстана.
Комментариев: 1
Если даже Россия блокирует доставки угля в Украину через свои территории то в этом нет ничего крамольного . Украина каждый день издаёт недружественные России указы . Один из последних закрыть для России свои внутренние воды и запретить судам входить в их порты . И это только капля в море . Ну и чего тогда ждут украинцы от России ...