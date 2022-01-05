От газа до погромов: Почему в Казахстане бушуют беспорядки Второй день в столице Казахстана и других городах толпы людей сражаются с силовиками, громят магазины и штурмуют гособъекты. Власти пытаются справиться с беспорядками, в том числе и с помощью армии. 5 января, 15:30 9340 9340 Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

В ночь с 4 на 5 января в Казахстане с новой силой возобновились утихшие было столкновения протестующих с властями страны. Сейчас беспорядки отмечаются практически во всех крупных городах республики. Основные события происходят в Алма-Ате. По последним данным, в среду митингующие напали на резиденцию президента, силовики покинули здание, многие протестующие вооружены карабинами и автоматами. Затем толпа стала громить магазины, после чего двинулась в сторону аэропорта.

Всё началось с газа

Всё началось 2 января с волнений среди водителей в городе Жанаозен на западе Казахстана в Мангистауской области. Перевозчики протестовали против взлетевших более чем в два раза цен на сжиженный газ, которым там заправляют автомобили. С 1 января цены на топливо в стране стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что и привело к их повышению.

Постепенно волнения охватили практически весь Казахстан, а требования протестующих вышли за рамки снижения цен, зазвучали лозунги с требованиями отставки президента, правительства. Начались стычки с силовиками, в ходе которых, по словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, со стороны правоохранителей появились убитые и раненые. По неподтверждённым данным, часть военных и полицейских перешла на сторону манифестантов.

По сообщениям казахских СМИ, протестующие оцепили здания акиматов (местных администраций) в городах Семей (бывший Семипалатинск), Атырау, Актау, Актобе, Костанай и в Павлодаре. В Аральске местные жители перекрыли железную дорогу и автотрассу. У входа в здание мэрии в Актобе прогремел взрыв. Казахские телеграм-каналы сообщают, что есть раненые. В городе Талдыкорган протестующие пытаются снести памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву. Эта информация подтверждается видеокадрами с места событий.

Штурм здания акимата в Актобе © LIFE SHOT

Майдан в Алма-Ате

В Алма-Ате протестующие штурмом взяли местные акимат и прокуратуру. Судя по видео, после того, как туда ворвались нападавшие, в зданиях начались пожары. На улицах слышна стрельба.

Всего во время беспорядков, по разным оценкам, в городе было сожжено и разбито 33 спецмашины. Из них 16 полицейских, семь скорых, две пожарные, семь грузовиков и бензовоз. Сожжено два модульных поста полиции.







По многочисленным свидетельствам очевидцев, на проспекте Абая, ниже площади Республики, из внедорожников протестующим раздают арматуру, дубинки и напитки. Часть протестантов вооружена огнестрельным, в том числе автоматическим, оружием — скорее всего, некоторым хулиганам удалось разоружить сотрудников полиции и военнослужащих.

Погромщики также прочесали кафе и рестораны на проспекте Сейфуллина, где изымали еду и алкоголь. По предварительным подсчётам, пострадало около 300 предприятий: 120 магазинов, более 100 офисов и 80 объектов общепита. По словам сотрудников этих предприятий, многие из нападавших приехали из Алма-Атинской области и находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Горит здание акимата в Алма-Ате © LIFE SHOT

Из окон второго этажа здания акимата вырывается пламя, видны клубы густого чёрного дыма, всё здание в дыму. В здании выбиты окна и двери, на месте слышно, как люди стреляют и ломают оборудование. AFP оценивает количество людей, собравшихся на площади у здания, в тысячу человек. Неизвестные люди разгромили офис российской телекомпании МТРК "Мир" в Алма-Ате.

Власти проснулись

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже отреагировал на происходящее. Он провёл ротацию кадров в своей администрации и Комитете национальной безопасности, а сегодня утром подписал указ об отставке правительства страны. По мнению президента, на действующем кабинете министров лежит особая ответственность за протесты. Министры продолжают работу в ранге и.о. до утверждения нового состава кабмина. Исполнять обязанности премьер-министра Казахстана назначен первый вице-премьер страны Алихан Смаилов.

Президент Казахстана Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял экс-глава страны Нурсултан Назарбаев. Токаев заявил, что с сегодняшнего дня власть намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов. По его словам, у заговорщиков был тщательный план действий, они мотивированы финансово. Глава республики также опроверг сообщения о своём бегстве из страны, заявив, что не покинет столицу (Нур-Султан) ни при каких обстоятельствах.

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Смаилову Токаев поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, а также мораторий на повышение коммунальных тарифов сроком на полгода. Также власти должны обеспечить контроль над ценами на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.

В злополучном Жанаозене уже задержан руководитель газоперерабатывающего завода Нарбиген Тулупов, который, по словам властей, "беспричинно поднял цену на сжиженный газ". Кроме того, задержали и главу центра электронных торгов, после запуска которого взлетели цены на сжиженный газ.

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С сегодняшнего дня в Алма-Атинской и Мангистауской областях, а также в столице страны — Нур-Султане — на две недели введён режим чрезвычайного положения — до 19 января. Там будут действовать комендантский час и ограничения на въезд и выезд из регионов. Запрещена продажа оружия, боеприпасов, этилового спирта и алкоголя. Кроме того, введён запрет на любые массовые мероприятия.

Не газом единым

Днём 5 января "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. Логика властей понятна: по сообщениям казахских СМИ, годом ранее США выделили более 1,5 млн долларов на работу по "защите прав и свобод" граждан в Казахстане, большую часть из которых получили представители казахстанской оппозиции и блогосферы.

Каналы о протестах появились заранее.

Сейчас к освещению и координации протестов в Казахстане активно подключились зарубежные медиаресурсы, координировавшие протесты в Белоруссии. Они сосредоточились на работе по казахстанской повестке. Также Лайф обратил внимание, что в ноябре – декабре 2020 года в "Телеграме" появился сразу ряд каналов под общим названием "Казахстан: митинги и протесты".

Авторы Евгений Кузнецов