Эксперт Жарихин спрогнозировал шаги Токаева после смены Назарбаева на посту главы Совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после вступления на пост председателя Совбеза сменит в других структурах людей, которых назначил ранее первый глава государства Нурсултан Назарбаев. Этим прогнозом поделился замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Учитывая, что он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, и в других структурах он сменит людей, которых назначал Назарбаев, на своих людей", — заявил он в беседе с РИА "Новости".