Эксперт Жарихин спрогнозировал шаги Токаева после смены Назарбаева на посту главы Совбеза
По его словам, таким образом продолжается смена власти в экстраординарной ситуации. Причём эти перемены будет создавать глава республики.
Нурсултан Назарбаев. © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после вступления на пост председателя Совбеза сменит в других структурах людей, которых назначил ранее первый глава государства Нурсултан Назарбаев. Этим прогнозом поделился замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
"Учитывая, что он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, и в других структурах он сменит людей, которых назначал Назарбаев, на своих людей", — заявил он в беседе с РИА "Новости".
По оценке Жарихина, таким образом продолжается передача власти в "достаточно экстраординарной ситуации". Следует понять, в какой мере ему будут лояльны силовые структуры после таких перемен, отметил эксперт.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Комментариев: 0