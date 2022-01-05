"Белавиа" отменила вечерний рейс из Минска в Алма-Ату
По расписанию самолёт должен вылететь в Казахстан в 20:05.
Фото © VK / Belavia / Кирилл Федченко
Авиакомпания "Белавиа" объявила об отмене вечернего рейса в Алма-Ату, где протестующие захватили воздушную гавань. Пассажирам сообщили о корректировке уже после начала регистрации.
"Рейс B2 767 в Алма-Аты… 20:05 (совпадает с мск) отменён", — говорится на табло.
В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что пассажирам рейсов из Минска в Казахстан и обратно, запланированных до 10 января, предложено изменить даты вылета.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Комментариев: 0