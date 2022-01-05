"Белавиа" отменила вечерний рейс из Минска в Алма-Ату

Авиакомпания "Белавиа" объявила об отмене вечернего рейса в Алма-Ату, где протестующие захватили воздушную гавань. Пассажирам сообщили о корректировке уже после начала регистрации.

"Рейс B2 767 в Алма-Аты… 20:05 (совпадает с мск) отменён", — говорится на табло.