Байден поделился с американцами надеждами на "хороший 2020 год"
К слову, в выступлении американский лидер говорил о мерах правительства по борьбе со штаммом ковида "омикрон".
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden
В ходе обращения к американцам президент США Джо Байден заявил, что стоит надеяться на "хороший 2020 год". Видео опубликовано в твиттере главы страны.
"Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдёт хорошо, но — ради всего святого — пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть", — сказал хозяин Овального кабинета.
К слову, в видеообращении президент Соединённых Штатов вёл речь о мерах правительства в рамках борьбы с распространением нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон".
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов, а во время поездки в Ватикан он представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио. Была также ситуация, когда Байден назвал женщину мужчиной и перепутал телефон с телевизором. А в декабре 2021 года он "объявил" Камалу Харрис президентом США. В тот день он дважды оправдал прозвище Джо Деменцио.
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