Байден поделился с американцами надеждами на "хороший 2020 год"

В ходе обращения к американцам президент США Джо Байден заявил, что стоит надеяться на "хороший 2020 год". Видео опубликовано в твиттере главы страны.

"Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдёт хорошо, но — ради всего святого — пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть", — сказал хозяин Овального кабинета.