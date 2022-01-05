Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные разговоры с российским и казахским коллегами Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили продолжающиеся несколько дней в Казахстане беспорядки, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Белоруссии сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане", — уточнили в пресс-службе и отметили, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ.