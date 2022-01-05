Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане
Отмечается, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ.
Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные разговоры с российским и казахским коллегами Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили продолжающиеся несколько дней в Казахстане беспорядки, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Белоруссии сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане", — уточнили в пресс-службе и отметили, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ.
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Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. В разных частях Казахстана слышны выстрелы и взрывы. Во время протестов в Алма-Ате уже пострадало 137 полицейских, а митингующие взяли штурмом здание администрации.
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