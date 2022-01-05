Протестующие подожгли здание гостелеканала "Казахстан" в Алма-Ате

Массовые протесты в стране идут уже несколько дней и переросли в столкновения с силовиками.

В Алма-Ате протестующие ворвались в здание филиала национального государственного телеканала "Казахстан", разгромили первый этаж, а второй — подожгли, пожарных на месте пока нет, сообщил телеграм-канал orda_kz.