Протестующие подожгли здание гостелеканала "Казахстан" в Алма-Ате

В Алма-Ате протестующие ворвались в здание филиала национального государственного телеканала "Казахстан", разгромили первый этаж, а второй — подожгли, пожарных на месте пока нет, сообщил телеграм-канал orda_kz.

В редакции на тот момент находилось несколько сотрудников. Отмечается, что митингующие избили их, устроили погром в здании, вскрыли сейфы и забрали всю аппаратуру.