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Регион
Опубликовано 5 января 2022, 16:28

Протестующие подожгли здание гостелеканала "Казахстан" в Алма-Ате

Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

Массовые протесты в стране идут уже несколько дней и переросли в столкновения с силовиками.

В Алма-Ате протестующие ворвались в здание филиала национального государственного телеканала "Казахстан", разгромили первый этаж, а второй — подожгли, пожарных на месте пока нет, сообщил телеграм-канал orda_kz.

В редакции на тот момент находилось несколько сотрудников. Отмечается, что митингующие избили их, устроили погром в здании, вскрыли сейфы и забрали всю аппаратуру.

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

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Виктория Чудакова
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