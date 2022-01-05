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Протестующие подожгли здание гостелеканала "Казахстан" в Алма-Ате

Уже несколько дней в стране продолжаются масштабные протесты, которые переросли в стычки с силовиками.

5 января, 16:28
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

В Алма-Ате протестующие ворвались в здание филиала национального государственного телеканала "Казахстан", разгромили первый этаж, а второй — подожгли, пожарных на месте пока нет, сообщил телеграм-канал orda_kz.

В редакции на тот момент находилось несколько сотрудников. Отмечается, что митингующие избили их, устроили погром в здании, вскрыли сейфы и забрали всю аппаратуру.

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Евросоюз призвал уважать право на мирный протест в Казахстане, но избегать насилия

Евросоюз призвал уважать право на мирный протест в Казахстане, но избегать насилия

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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