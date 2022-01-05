Евро подорожал до 86 рублей впервые с 21 сентября

Курс евро вырос до 86 рублей — это максимальный показатель с 21 сентября 2021 года. Валюта ускорила рост до 1,25% к закрытию предыдущей сессии и торговалась на уровне 86,02 рубля, свидетельствуют данные биржевой площадки на 19:29 мск.

К 19:33 мск курс европейской валюты находился на уровне 86,0025 рубля (+1,2%). Курс доллара тоже вырос, но не так сильно — на 0,77%, до 75,94 руб.