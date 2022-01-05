Митингующие захватили здание Комитета нацбезопасности в Алма-Ате
А буквально в этот час бунтари повалили и разбили памятник экс-президенту Назарбаеву в Талдыкоргане.
Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov
В Алма-Ате митингующие против повышения цен на сжиженный газ ворвались в здание местного Комитета национальной безопасности, сообщил телеграм-канал NEXTA Live. До этого они захватили аэропорт и редакции СМИ.
По словам очевидцев, несколько десятков человек проникли в здание КНБ в Алма-Ате и полностью его захватили.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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